「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）広島が９試合ぶりに３得点以上を記録した。坂倉が試合前半だけで４打点の大暴れを見せた。０−０で迎えた三回に相手先発・則本を捉えた。先頭・持丸が右前打で出塁すると、２死三塁から菊池が先制適時打。さらに小園が好機を演出すると、坂倉が一塁線を破る適時二塁打を放った。さらに五回１死一、二塁から坂倉が右翼へ２号３ラン。ベンチの新井監督も笑顔を見せ、坂倉の頭をポンとた