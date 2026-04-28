女優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。24年に76歳で亡くなった西田敏行さんとの思い出を語った。同じ劇団（劇団青年座）の先輩で大恩人の西田敏行さんについて、一番の思い出を聞かれると「西田さんと旅してた時に、今みたいにコンビニがたくさんある時代じゃなかったので、部屋飲みとか、旅館でお酒飲んでると、お酒がなくなっちゃって。お酒調達係っていうのが若手にいて。