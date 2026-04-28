俳優福士蒼汰（32）が28日、都内で、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席した。福士は、水上恒司、東方神起のユンホ演じる刑事と敵対する犯罪集団のボスを演じた。福士は「撮影前に、脂肪と筋肉で15キロくらい増やして、今、脂肪だけ10キロ落としてる状態です」と明かし、観客からはどよめきの声が上がった。共演者が、現場でもトレーニングしていた姿を見たと言うと、福士は「