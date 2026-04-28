1000万円を1つの口座に入れても大丈夫？1000万円というまとまったお金があると、「1つの口座に入れたままで大丈夫なのか」「銀行がつぶれたらどうなるのか」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。元銀行員の筆者と共に、その疑問について考えてみましょう。結論からいうと、預けている金融機関や預金の種類によって「大丈夫な範囲」は決まっています。その判断のポイントになるのが、「預金保険制度」です。預金保険制度を