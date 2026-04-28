中国は17日、高精度温室効果ガス総合観測衛星の打ち上げに成功した。中国生態環境部生態環境モニタリング司の張大偉（ジャン・ダーウェイ）司長は27日、北京で、「第15次五カ年計画（2026~30年）期間中、この衛星に続いてさらに5基の生態環境衛星を打ち上げ、より高性能な『宇宙の目』を増やし、美しい中国の建設を見守っていく」と明らかにした。中国新聞網が伝えた。張氏は同日の記者会見で、「当部は主導利用者として、すでに8