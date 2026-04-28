ルビオ米国務長官は4月27日、イランが開戦前のミサイル在庫の半数を依然として保有していると述べました。これはトランプ米大統領の以前の主張と大きく異なります。 ルビオ氏は同日のインタビューで、「彼ら（イラン）は依然として半数のミサイルを保有している」と述べた一方、イランには「いかなる工場も海軍も空軍もなく、これらはすべて破壊された」と述べました。 ルビオ氏は、米国はイランによるホルムズ海峡の使用者の決定