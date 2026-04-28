タレントの中川翔子さんは4月28日、自身のInstagramを更新。大量に作り置きした双子の離乳食ストックの写真を公開しました。【写真】中川翔子が作った大量の離乳食「すごいーー！しかも2人分……」中川さんは「離乳食ストックいっぱいこさえた」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。大量に作った離乳食のストックを公開しました。カラフルな食材が容器に入っています。ほかにも、双子の息子たちが遊ぶ様子や、兄と弟それぞれの