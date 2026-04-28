藤岡市の給食事業者が調理した食事で集団食中毒が発生し、１００人以上が体調不良を訴えていることが分かりました。 食中毒が発生したのは、藤岡市の給食事業者「宅食ライフ藤岡」が調理した食事です。 県によりますと、今月２０日、高崎市保健所から「市内の複数の高齢者施設で同様の食中毒症状が出ている」と連絡がありました。 調査したところ、事業者が食事を提供していた高崎市内の高齢者施設７カ所のうち６カ所で、利