聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第31弾は「ゼロトップ」だ。――◆――◆――明確なセンターフォワード（いわゆる９番タイプ）を置かずに、攻撃を構築するためのシステム。通常のシステムでは、最前線にポストプレーやフィニッシュを担うストライカーが配置されるが、ゼロトップではその役割を固定せずに複数の選手が流動的に前線へ入り込むことで得点機会を創出