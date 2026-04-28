岩国市では地元の小学生が特産品「岩国れんこん」の植え付けを体験しました。28日は愛宕小学校の3年生およそ70人が岩国市尾津町のハス田を訪れレンコンを植えつけました。山口県はレンコンの収穫量と出荷量が全国で5番目に多く県内のレンコンの作付面積およそ200ヘクタールのうちおよそ120ヘクタールが尾津町のハス田です。市の特産品「岩国れんこん」はレンコン特有のシャキシャキした触感と粘りの強さが特徴で地元＝