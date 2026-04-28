周南市の総合化学メーカートクヤマは増収増益となる今年3月期の連結決算について発表しました。中東情勢の緊迫化による影響は今期は「軽微なものだった」としながらも、来期については原料調達の不透明化などを理由に現時点では未定としています。トクヤマのことし3月期の連結決算は、売上高が前の年と比べ64億円増の3494億円、営業利益が70億円増の370億円で増収増益となりました。主な理由として去年10月に子会社化