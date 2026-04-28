2027年春の統一地方選挙に向けた動きです。参政党山口県連が会見を開き、統一地方選の県内重点擁立選挙区を発表しました。2027年春の統一地方選挙で参政党は全国で候補者を600人擁立するプロジェクトを行っていて、28日の会見で参政党山口県連は県内では8つの選挙区を重点擁立選挙区とすると発表しました。県議会議員選挙では下関、山口、岩国・和木、周南、宇部選挙区を、市議選挙、町議選挙では宇部、和木、平生を重点擁立選挙区