平田知事は公約に掲げていた「県北知事室」を佐世保市に開設しました。 現地視察や地域の声を聞く拠点として県北地域の振興につなげます。 平田知事は平均で月に2回程度県北知事室に入り、現地視察や意見交換を行う方針です。 ※詳しくは動画をご覧ください