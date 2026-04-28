――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■5月のムーンアクションは？多くの花が咲く5月の満月のことを、ネイティブアメリカンはFlower Moon（花月）と呼んでいました。人間と動物、植物は同じエネルギーを持っているといわれています。元気がないときには部屋に花