◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月28日東京D）巨人の則本昂大投手（35）が28日の広島戦（東京D）で今季4度目の先発登板。移籍後初となる東京ドームでの登板だったが、5回12安打6失点で降板し、移籍後初勝利をまたも逃した。試合前時点で0勝1敗だが、防御率1.50。好投しながらなかなか白星をつかめなかった則本だったが、この日はカープ打線に打ち込まれた。3回に3連打を含む4安打を集中されて菊池の左前適時打と坂倉