「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）巨人・則本昂大投手が先発。広島打線にめった打ちにされ、５回１２安打６失点で降板した。三回に菊池、坂倉に適時打を浴びて２失点。五回は菊池、小園に連打を浴びて１死一、二塁とされ、坂倉に３ランを浴びた。さらに平川にも適時打を浴び、この回だけで４失点となった。投手の床田にも安打を許し、本塁突入した平川がアウトとなり、何とかこのイニングが終了。則本はベンチへ戻り、