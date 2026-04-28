【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２７日、封鎖が続くホルムズ海峡について協議するハイレベルの公開討論会を開いた。多くの国が世界経済や食料安全保障への影響に懸念を示した。通航料の要求などで航行を妨げているイランを批判し、航行の自由の回復を求めた。国連のアントニオ・グテレス事務総長は冒頭、「依然として２万人以上の船員が足止めされ、２０００隻以上の商船が危険にさらされ、航行制限の影響を受