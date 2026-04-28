◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人打線は５回まで広島の先発・床田寛樹投手の前に無安打に抑えられた。５回２死まで１４人連続アウト。平山が四球で出塁したが続く増田陸が右飛に倒れた。５回までの巨人打者の結果は以下の通り。【１回】キャベッジ＝空三振、浦田＝中飛、松本＝三ゴロ【２回】ダルベック＝遊ゴロ、岸田＝中飛、平山＝遊ゴロ【３回】増田陸＝遊ゴロ、小浜＝二ゴロ、則本＝見三振【４