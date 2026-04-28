◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波の野球中継、巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。先発した則本は２０１４年から５年連続で奪三振王。８試合連続２ケタ奪三振のＮＰＢ記録を持つ。長野氏は「対戦した時はよく三振してましたので、奪三振王に貢献してました」と振り返り、周囲の笑いを誘った。