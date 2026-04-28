◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を逃した。本拠地初登板初先発で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。ビハインドのままマウンドを降りた。今季４度目の登板で岸田と初めてバッテリーを組み、２回まで無失点の立ち上がり。しかし３回、２番・菊池、４番・坂倉に適時打を浴びるなど１イニング４本のヒットを集中されて２点を失った。さらに５