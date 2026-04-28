◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム）オリックス・中川圭太内野手が「６番・右翼」で先発し、１９打席ぶりの安打となる先制適時打を放った。２回１死二塁、カウント３ー１から松本晴の変化球を中前に運んだ。「なんとか打つことができました。先制できて良かったです！」と、３試合ぶりの先発起用に応えた。