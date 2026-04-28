元サッカー日本代表ＭＦ・前園真聖氏（５２）が２８日、自身のインスタグラムでこの日から仕事復帰したことを報告した。前園氏は２月２８日にテレビ東京の番組収録中に右ヒザを負傷。右膝外側半月板損傷の大ケガを負い、３月６日に手術を受けていた。その後は回復状況に応じてリハビリを続けており、２日前には松葉づえなしで歩行できる段階に入っていた。この日は「前園真聖四国推したび次はどこ行くＳＰ」（ＮＨＫ）の