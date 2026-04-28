ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２８日、準優勝戦３番勝負が行われた。河合佑樹（３９＝静岡）は準優９Ｒをイン逃げで制し、優出一番乗り。ただ「回転が足りなさ過ぎて、行き足が甘い。足自体には問題はないけど、回転の上がりが悪くて、行きたいところにいけない。気持ち良く乗れてない」と舟足には課題と不満が残る。これで下関（３着）→Ｆ休み明けの蒲郡（６着）に続く３