候補者2人の得票が同数となり、くじ引きで当選者が決まった昨年11月の茨城県神栖（かみす）市長選をめぐり、茨城県選挙管理委員会は28日、新人の木内敏之氏の当選を無効とする裁決をした。くじ引きで決まった市長選で当選無効の判断が出るのは異例。 昨年11月9日に投開票された市長選では、新人で元市議会議長の木内敏之氏と、3期目を目指した現職の石田進氏の得票がともに1万6724票で並んだ。 公職選挙法95条2項の規定に基づ