【モデルプレス＝2026/04/28】株式会社アミューズの法務部が28日、公式X（旧Twitter）を更新。不正出品について注意喚起を行った。【写真】「アミューズ」初ボーイズオーディション8000人の頂点に立った新星◆アミューズ法務部、不正出品に注意喚起「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と前置き「お寄せいただいた事例の中には、ア