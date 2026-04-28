秋田朝日放送 去年の漁獲量が過去最低となったハタハタ。秋田の冬の味覚を代表する魚ですが、ほとんど水揚げがない状況となっています。県や漁業者などでつくる協議会は、今後の漁について「禁漁」も視野に検討します。 会議は県や漁協の関係者などが集まって開かれ、秋田だけでなく日本海北部全体でハタハタの漁獲量が減っていることなどが報告されました。冬に産卵のため沿岸にやってくるハタハタ。かつて資源の危機に