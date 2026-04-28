欧州株 東京時間19:24現在 英ＦＴＳＥ100 10363.32（+42.23+0.41%） 独ＤＡＸ24114.68（+31.15+0.13%） 仏ＣＡＣ40 8155.66（+13.74+0.17%） スイスＳＭＩ 13088.07（-77.16-0.59%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:24現在 ダウ平均先物JUN 26月限49467.00（+125.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7188.25（-17.75-0.25%） ＮＡＳＤＡＱ100先