◇プロ野球セ・リーグ巨人-広島(28日、東京ドーム)広島の床田寛樹投手が快投をみせています。初回、先頭打者のキャベッジ選手を変化球で3球三振。わずか7球で3者凡退とします。その後も低めにボールを集め、巨人打線から凡打の山。3回に援護をもらうと、4回まで1人のランナーも出しません。5回に坂倉将吾選手の3ランなどで、さらに4点を追加。6点差で迎えた5回は、先頭打者のダルベック選手の鋭い打球が左足に直撃するアクシデン