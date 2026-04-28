◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(28日、バンテリンドーム)DeNA・成瀬脩人選手がプロ初ヒットを放ちました。成瀬選手はNTT西日本から2025年ドラフト5位でDeNAに入団したルーキー。この日は8番・ショートでプロ初スタメンとなっていました。第1打席はセカンドゴロに打ち取られましたが、2アウト1塁で迎えた第2打席、その時が訪れます。中日・金丸夢斗投手の投じた高めのストレートをセンターへ運び、プロ初ヒットを記録しました。