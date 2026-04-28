俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇。穂志が、オファーをもらった時の裏話を披露した。【全身ショット】美デコルテもちらり…二の腕あらわな衣装で登場した穂志もえか賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas