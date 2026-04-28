高市総理大臣は28日、横浜市で2027年に開かれる国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）の実行委員らと面会し、博覧会の名誉会長に就任することが決まった。GREEN×EXPO協会のメンバーらは、博覧会の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」を伴って総理官邸を表敬し、高市総理は、トゥンクトゥンクと笑顔でハイタッチをして、記念撮影を行った。協会の会長を務める筒井経団連会長は、高市総理に、「ぜひとも博覧会の名誉会長に就任しても