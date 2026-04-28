「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）阪神・大山悠輔内野手が高めボール球を豪快にはじき返す「悪球打ち」の反撃弾を放った。才木が二回に一気の６失点でまさかの２回ＫＯ。沈み込んだ空気を頼れる５番打者が強烈なスイングで振り払った。四回、１死から森下が右中間への二塁打で出塁。佐藤輝が四球で一、二塁から大山が魅せた。２ストライクからの３球目。見逃せば完全にボールだった真ん中高めの直球を豪快に捉える