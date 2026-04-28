記者会見するJR東海の丹羽俊介社長＝28日午後、名古屋市JR東海の丹羽俊介社長は28日の記者会見で、リニア中央新幹線の東京・品川―名古屋間の開業時期について「静岡工区の着工がかなったら、しかるべき時期に見通しを示したい」と述べた。同時に「一日も早く着手したい」とも強調した。静岡工区の工期は約10年と見込まれており、年内に工事が始まった場合でも開業は2036年以降になる見通し。静岡工区は山梨、静岡、長野の3県