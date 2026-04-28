お出かけする機会も増えるゴールデンウィークに突入する中、首都圏を走る国道17号沿いで相次ぐ窃盗事件。埼玉・熊谷市の住宅街では27日、被害に遭ったという男性は「（家に）帰ってきて鍵を開けて居間にいったら、家の中にすだれがある、それが下がっていた」と話します。27日午前11時ごろ、自宅に戻った際に抱いた違和感。居間にかけていたすだれを上げてみると、窓ガラスが割られ何者かが侵入した痕跡があり、慌てて置いていた現