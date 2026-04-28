4月27日（月）の『くりぃむナンタラ』では、M-1王者・たくろうの赤木裕が、かつて経験したという意外なエピソードを明かす場面があった。【映像】「芸人やめようと思いました」たくろう赤木、M-1優勝前に味わった屈辱「俺がやるほうが面白い」の言葉に…この日は、芸人たちが披露するエピソードのうち、ひとつしかない「本当の話」を上田晋也が当てる「上田を騙せたら1万円！フェイクニュース選手権」を開催。上田が正解すれば勝利