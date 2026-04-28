4月28日、Bリーグに所属するクラブが選手やスタッフの契約情報を更新した。 B2西地区最下位で2025－26シーズンを終えたベルテックス静岡は、麻生卓志ゼネラルマネージャーと森高大ヘッドコーチが退任することを発表。新たに編成責任者として日本バスケットボール協会の強化委員などを歴任してきた井上雅史氏がGMに就任することになった。 また、B2西地区5位でプレー