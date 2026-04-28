4月28日（現地時間27日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンド第4戦が行われ、オーランド・マジックがデトロイト・ピストンズに94－88で勝利。プレーイン・トーナメントを勝ち上がった第8シードのマジックが、第1シードのピストンズに対し3勝1敗で王手をかけた。 この試合、マジックは4選手が2ケタ得点を記録。フランツ・ワグナーが19得点5