ガンバ大阪は28日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝のキックオフ時間が変更されたと発表した。G大阪はサウジアラビア・リヤドで行われるACL2決勝で、FWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネを擁するスター軍団のアルナスルと対戦。試合は当初、現地時間5月16日午後9時15分(日本時間17日午前3時15分)キックオフと発表されていたが、現地時間5月16日午後8時45分(日本時間17日午前2時45分)キックオフに変更になった