日本代表デビューとJリーグMVPを掴み取った昨季の飛躍を経て、北中米W杯メンバー入りが確実視されているGK早川友基は今季、半年間の特別大会「J1百年構想リーグ」でも盤石の安定感をキープし、開幕12試合10勝2分け(PK戦負け2試合)で首位を独走する鹿島アントラーズの好成績を牽引している。今季の鹿島は開幕12試合でわずか5失点という堅守が際立ち、無失点試合数は驚異の8試合。早川自身は「後ろの核の選手が崩れないことと、