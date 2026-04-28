【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CHiCO with HoneyWorksの21枚目シングル「君のせいで愛してる」が、6月3日に発売される。 ■表題曲「君のせいで愛してる」はTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマ 現在先行配信中の表題曲「君のせいで愛してる」は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマ。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“