○南海辰村 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.78％にあたる80万株(金額で3億7360万円)を上限に、4月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、5月15日付で60万株を消却する。 ○信越化 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.42％にあたる4500万株(金額で2500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から27年4月27日まで。 ○積水化 [東証Ｐ]