―事務用品から種苗、気象情報まで、投資家を魅了するユニークな優待内容― 日経平均株価は4月27日、終値として初の6万円台をつけた。ただ、上昇を牽引するのは半導体株など値がさ株が中心であり、全体を俯瞰すると、中東情勢の不透明感などを背景にいまだ先行きを楽観視できないのが現状だ。 こうしたなか、投資家の一部は目先の値動きよりも「確かな還元」へ関心の矛先を向け始めた。決算期が集中する