自転車に乗る人が多く見られる季節になりましたが、実は北海道内の自転車盗難数は年間およそ５０００件にのぼります。自転車販売店では盗難を防ぐ画期的な商品が人気です。自転車に取りつけられたのは、盗難防止を啓発するカードです。岩見沢市の高校では、警察などがカギをかけていない自転車にカードを取り付け、盗難防止を呼びかけました。（高校生）「（カギをしていなくて）反省ですね」実は、春は自転車盗難が増