自転車に乗る人が多く見られる季節になりましたが、実は北海道内の自転車盗難数は年間およそ５０００件にのぼります。最新のアイテムなども活用して、４月から増える自転車盗難に注意してください。また、自転車販売店によりますと、基本的な対策として「地球ロック」「ツーロック」が有効だということです。ポールなどの動かない構造物に自転車を固定する「地球ロック」、カギを２つ付ける「ツーロック」。ぜひ