慈恵病院が運営する「こうのとりのゆりかご」の運用を検証する熊本市の会議で、妊娠に関する熊本市への相談件数が、昨年度、過去最多だったことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本市への妊娠葛藤相談が過去最多の4368件「こうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）」検証会議で報告SNSでの周知が奏功か預け入れに違法性なし 親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる「こうのとりのゆりかご」、いわゆる「赤ちゃん