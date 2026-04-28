JR西日本が、りそなホールディングスと資本業務提携する方向で最終調整です。 複数の関係者によりますと、JR西日本は、りそなホールディングス傘下の「関西みらい銀行」の株式の約20%を取得する方向で最終調整しているということです。 今回の提携により、JR西日本は金融サービスに乗り出し、預金や住宅ローンなどを自社のブランドで展開していくものとみられます。 関係者は人口減少などを背景に「鉄