熊本県が半導体分野での発展に力を入れる中、農業に関わる人達でつくる団体が、先端産業と農業の共存を図ろうと、木村知事に提言書を渡しました。 【写真を見る】「サイエンスパークに農業を」熊本県農業法人協会らが知事に提言書先端産業との共生目指す農業団地の整備訴え 熊本県農業法人協会 上原泰臣 会長「農業と先端産業がともに発展する『熊本モデル』を全国に先駆けて実現していただきたい」 木村知事に提言書を