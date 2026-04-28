2031年開業予定のなにわ筋線。総事業費が倍増となる見通しであることが分かりました。 「なにわ筋線」は、大阪のうめきたからJR難波駅と南海本線の新今宮駅までを結び、関西空港からJR大阪駅を直通で結ぶ新たなルートとなります。 大阪市によりますと、なにわ筋線の総事業費は従来の計画では約3300億円でしたが、ほぼ2倍となる約6500億円にのぼる見通しだと、4月20日、建設を担う関西高速鉄道から報告を受けたということで