4月29日（水・祝）昭和の日の近畿地方は、全般にくもり空の一日でしょう。暑かった前日に比べると、日中の気温は大幅ダウンとなりそうです。 日本付近は気圧の谷となり、湿った空気が流れ込むでしょう。全般に雲の多い天気で、日ざしはあまり期待できない見込みです。広い範囲での天気の大きな崩れはありませんが、北部や山沿いの地域を中心に弱い通り雨の可能性があります。折りたたみ傘を持っておくと安心です。 朝の最