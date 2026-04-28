食卓に欠かせない卵、物価の優等生と言われる卵ですが、今、価格は高止まりしています。今後、中東情勢の影響も懸念される中、生産者やスーパーを取材しました。こちらは、家計に優しい金額設定が売りの熊本市のスーパーです。■飯田嘉太アナウンサーリポート「こちらのスーパーでは店舗の入り口に卵が大量に陳列されています」28日も多くの人が卵を買い求めていました。■客「高